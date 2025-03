Incidente, impresario gravissimo 

Orani vive ore d’ansia per Gianluca Marongiu, l’imprenditore edile di 47 anni ricoverato al San Francesco di Nuoro dopo un terribile incidente stradale avvenuto a mezzanotte dell’altro ieri alle porte del paese. L’uomo è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e ora è affidato ai medici del reparto di Rianimazione. Il paziente è farmacologicamente sedato e ventilato meccanicamente. L’intervento è riuscito e nelle prossime ore il quadro clinico sarà più chiaro. La prognosi è riservata.

Lo schianto

Marongiu tornava in paese dopo uno spuntino con amici. Ha percorso un tratto della statale 128 in direzione Oniferi-Orani quando, per cause che soltanto lui può chiarire, ha perso il controllo della sua Peugeot 308 ed è finito contro un albero. Le videocamere installate in zona certificano che l’auto di Marongiu procedeva a velocità moderata. Non è escluso dunque che l’automobilista sia stato colto da malore.

I soccorsi

Una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, insieme al personale di un’ambulanza medicalizzata del 118 e di una di base in paese, hanno lavorato a lungo per estrarre l'uomo dalle lamiere con l’utilizzo delle cesoie idrauliche. Sul posto anche i carabinieri di Ottana. Una volta completate le operazioni, Gianluca Marongiu è stato a ccompagnato in ospedale. Il paese guarda alle sue condizioni con ottimismo. Tanto è vero che ieri a Orani, anche se in tono minore, si sono svolti i festeggiamenti per il Carnevale, nei preparativi dei quali lo stesso Marongiu era impegnato fino a venerdì, da membro dell’associazione Su Bundu, che porta il nome della maschera tradizionale del paese.

Attivissimo nel volontariato, conosciuto sia negli ambienti dell’edilizia che in quelli dell’associazionismo, sposato e padre di tre figli, è persona stimata per il suo alto profilo professionale e sociale. Tutto Orani è idealmente con lui.

