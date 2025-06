Incidente, grave l’ex questore 

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Livorno l’ex questore di Cagliari, Paolo Rossi: giovedì scorso, secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Livorno, Rossi viaggiava sulla sua moto ed è stato colpito da un’auto che viaggiava in direzione opposta. Forse il conducente ha avuto un colpo di sonno.

Immediati i soccorsi: Rossi, 66 anni, è stato accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso. Ha riportato la frattura del femore, del bacino e di alcune costole, oltre a vari traumi e ferite. Non è in pericolo di vita ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Rossi era arrivato a Cagliari per ricoprire l’incarico di questore nel novembre del 2020: il 31 gennaio 2024 è andato in pensione lasciando il suo ufficio cagliaritano all’attuale questore Rosanna Lavezzaro. Numerose le testimonianze d’affetto arrivate dal personale della questura di Cagliari per Paolo Rossi, che ha lasciato un bellissimo ricordo. (m. v.)

