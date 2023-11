Incidente, giovane ferito ancora grave 

Restano gravi ma stabili le condizioni di Gabriele Tancale, il ventenne di Siniscola coinvolto due notti fa in uno spaventoso incidente sulla 131 dcn, all’altezza di Monte Pizzinnu. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre un forte trauma cranico, i sanitari dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è giunto in codice rosso, lo hanno trasferito nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. La notizia dell’incidente ha destato forte commozione a Siniscola, dove in tanti ricordano la sciagura capitata 4 anni fa alla famiglia, quando il fratello Emanuele era stato falciato e ucciso da un’auto mentre camminava a piedi in piena notte lungo la provinciale per La Caletta. Il ventenne, alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta, di rientro da Nuoro ha urtato la Punto condotta da una donna romena volando per decine di metri per finire sopra un albero. (f. u.)

