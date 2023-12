Incidente, galleria chiusa e tanti disagi 

È bastato un tamponamento a catena con feriti lievi che ha coinvolto quattro auto per far scattare la trappola. Questa volta all’altezza della galleria di Prato Sardo dove continuano i cantieri Anas. Tantissimi automobilisti sono rimasti bloccati in una lunghissima coda sulla statale. È successo ieri mattina poco prima delle 11, ancora una volta lungo la 131 dcn, dove per lunghi tratti si viaggia su una sola corsia per senso di marcia.

Lo scontro, avvenuto fra quattro veicoli, si è verificato proprio all’interno della galleria di Prato Sardo a pochi chilometri dall’ingresso per Nuoro. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni per almeno un’ora. Si sono formate lunghissime code, almeno cinque chilometri di fila in entrambe le direzioni di marcia. I disagi maggiori si sono creati soprattutto sulla direttrice da Olbia verso Nuoro dove, dopo lo svincolo per Marreri e Orune, non ci sono tragitti alternativi.

Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e il personale dell’Anas per ripristinare la circolazione in tempi brevi. Solo attorno alle 12 la viabilità ha ripreso a senso unico alternato, e in poco tempo è stato smaltito il traffico. Una situazione che ripropone la pericolosità della 131 dcn.

