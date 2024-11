Incidente frontale fra Trony e Conforama, sei feriti 

Impressionante incidente alle 20,45 di ieri sulla strada che corre parallela alla 131 nel comune di San Sperate. Nel tratto fra Trony e Conforama, dove il senso di marcia è doppio, una Ford Fiesta e una Volksvagen Golf si sono scontrate frontalmente. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura, sempre una Fiesta ma station wagon. Quest’ultima però è rimasta danneggiata meno pesantemente, mentre le lamiere della Golf e dell’altra Fiesta si sono accartocciate.

Immediati i soccorsi del 118, con sette ambulanze che hanno raggiunto l’area. I feriti in realtà erano sei, e al momento dei soccorsi erano tutti coscienti. Cinque apparentemente non accusavano lesioni preoccupanti mentre il sesto è parso in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, perché le condizioni delle lamiere inizialmente sembravano tali da rendere necessario il loro intervento per estrarre i feriti, e la polizia stradale di Sanluri, che deve ricostruire la dinamica e le responsabilità del frontale. Sul posto anche una squadra dell’Anas, per monitorare le condizioni del manto stradale. Pesanti le ripercussioni per la viabilità: un’ora dopo lo schianto non era ancora stato possibile rimuovere le automobili e sbloccare la circolazione.

