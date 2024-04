Incidente ferroviario nella notte 

Deraglia un mezzo impegnato nella manutenzione dei binari della stazione ferroviaria di Siliqua, fortunatamente non ci sono feriti. Il forte schianto, causato dall’incidente avvenuto appena dopo la mezzanotte di ieri, ha svegliato di soprassalto i residenti del quartiere.

Il boato ha, ovviamente, destato grande preoccupazione, si è temuto il peggio ma Trenitalia ha rassicurato spiegando che il mezzo della manutenzione, durante la movimentazione effettuata in regime d’interruzione programmata della circolazione, si è mosso accidentalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento.

La sua marcia è stata poi interrotta in maniera controllata anche se ciò ha provocato un lieve danneggiamento dell'infrastruttura: la muraglia del cavalcaferrovia che si trova all’interno della stazione è rimasta scalfita nell’urto, senza però causare danni rilevanti. Tutti illesi gli operatori che svolgevano le manovre. Saranno gli esami dei tecnici di Trenitalia, attualmente in corso, a far luce sulle cause dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA