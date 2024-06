Incidente, ferito un uomo di Santadi 

Momenti di paura ieri mattina a Carbonia per una vettura finita fuori strada all’ingresso della città.

Per cause da accertare Franco Mocci di Santadi ha perso il controllo della sua Fiat Panda sulla strada provinciale 78 all’altezza della frazione di Is Toccus finendo fuori strada. Dopo alcune carambole la vettura ha divelto una recinzione di un terreno privato finendo in parte su un canale. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze al 112 da parte di chi ha assistito all’incidente. Sul posto è arrivato subito il personale dell’Auser in servizio 118 che ha preso in carico Franco Mocci e trasportato al vicino ospedale Sirai di Carbonia per alcune ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Carbonia che si sono occupati della viabilità in un punto con scarsa visibilità della provinciale. Gli agenti si sono occupati anche dei successivi rilievi per accertarne le cause dell’incidente. (f. m.)

