Incidente, ferito centauro di Assemini 

La sua moto si è scontrata con la parte anteriore sinistra di una Renault Clio. Il motociclista, un 51enne residente ad Assemini, è scivolato sull’asfalto riportando vari traumi, tra cui quello alla spina dorsale con sospetto interessamento midollare.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato, a bordo dell’elicottero dell’Areus, all’ospedale Santissima Trinità di Sassari in codice rosso (per dinamica). L’incidente è accaduto pochi minuti dopo le 13 di ieri sulla strada statale 198, in territorio di Gairo.

Sulla dinamica del sinistro sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Jerzu intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Lanusei. Nell’impatto, il centauro ha riportato anche un trauma cranico e uno al fianco. Arrivato in ospedale con Echo Lima 3 decollato da Elmas, è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Illese le persone che viaggiavano sulla Clio.

