Un incidente tra due auto nel quale sono rimasti feriti in modo non grave un uomo e una donna ha bloccato per alcune ore la statale 195 in direzione Cagliari.

Sul posto è intervenuto prima l’elisoccorso, ma poi è tornato indietro senza caricare i feriti, che sono successivamente soccorsi da un’ambulanza del 118 e trasportati in ospedale.

Le loro condizioni non destano preoccupazioni.