Incidente fatale con la motozappa 

Tragedia nelle campagne di Sant’Isidoro, borgata di Quartucciu, sulla vecchia Orientale Sarda. Un pensionato, Onofrio Vargiu, 92 anni di Quartu, è stato trovato cadavere la scorsa notte dai familiari che, preoccupati per il suo mancato rientro a casa, si sono recati nel piccolo appezzamento di terreno dell’uomo trovandolo cadavere vicino alla motozappa. Vargiu sarebbe rimasto intrappolato fra le lame del pesante mezzo: trascinato per alcuni metri, è morto così, per le gravi ferite riportate agli arti e in altre parti del corpo. L’incidente sarebbe avvenuto alcuni giorni fa: nessuno si sarebbe accorto di nulla. Una morte terribile in solitudine: la notizia si è diffusa ieri a Quartu suscitando grande dolore.

La tragedia

Una tragica fatalità. Onofrio Vargiu, era innamorato della campagna e del suo terreno di via Dei Narcisi. In questi giorni aveva deciso di ripulirlo dalle erbacce. L’altro giorno, l’uomo è stato tradito dalla motozappa: le lame probabilmente hanno “agganciato” i pantaloni. Il mezzo è rimasto acceso, trascinandolo per alcuni metri e provocandone la morte.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, preoccupati, si sono recati nell’appezzamento di terreno di famiglia facendo la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Posto fisso di Flumini di Quartu, aperto la scorsa settimana, che hanno svolto i necessari accertamenti. Sono arrivati anche i medici del 118. Tutto è stato inutile. La morte risalirebbe a qualche giorno prima del ritrovamento della salma, poi consegnata poi ai familiari per i funerali.

Dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo si trovava nel proprio fondo agricolo, ora incolto, ed era intento a utilizzare un mezzo tosaerba. Nel tentativo di far ripartire il mezzo meccanico, l'anziano sarebbe stato accidentalmente agganciato dagli ingranaggi e dalla struttura della macchina, venendo trascinato per diversi metri. Sul luogo della tragedia sono stati eseguiti i rilievi necessari a confermare la natura accidentale dell'evento, escludendo il coinvolgimento di terze persone. Dell'accaduto è stata informata l'Autorità Giudiziaria che, valutati gli accertamenti condotti dai Carabinieri, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per i funerali.

RIPRODUZIONE RISERVATA