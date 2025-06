Incidente e semaforo in tilt: caos sulla 554 

Un banale tamponamento e il semaforo rimasto spento per alcune ore hanno trasformato ieri mattina la statale 554 all’altezza del ponte intitolato a Emanuela Loi, in territorio di Monserrato, in una trappola infernale con lunghe code in direzione Cagliari. L’incidente è avvenuto verso le 8,30, senza per fortuna conseguenze per gli occupanti dei due mezzi (una donna è stata accompagnata precauzionalmente in ospedale in codice verde).

A peggiorare la situazione di emergenza è stato il fatto che il semaforo all’altezza del cimitero di Monserrato era spento per un guasto, con la formazione di lunghe code di auto sotto il caldo che iniziava a farsi sentire e quindi con pesanti disagi per tutti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Monserrato che hanno effettuato i rilievi. Gli operai dell’Anas sono riusciti nella tarda mattinata a sistemare il guasto al semaforo che ha così ripreso a funzionare.

RIPRODUZIONE RISERVATA