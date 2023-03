Incidente e lavori: nuovi disagi 

Ennesimo incidente e disagi per gli automobilisti sulla Carlo Felice. Ieri mattina nei pressi di Bonorva, al Km 158 due veicoli sono entrati in collisione ed è ancora polemiche – dopo il blocco di ore di mercoledì alle porte di Sassari – sulla sicurezza della 131 costellata di cantieri per i lavori di adeguamento e ammodernamento dell’arteria. Il personale Anas e le forze dell’ordine erano sul posto per regolare il traffico in tilt.

Un lettore de L’Unione Sarda, intanto, fa sapere con una lettera firmata, che in quel tratto di strada la segnaletica è davvero carente. Arrivando da Sassari, infatti, non ci si accorgerebbe che la strada è a corsia unica a causa dei cantieri. «Per conformazione la strada inganna - spiega il lettore - e quella corsia di accelerazione dà l’impressione di essere una corsia di marcia a tutti gli effetti e non c'è segnale alcuno che faccia capire che cosa sia realmente». (c.fi.)

