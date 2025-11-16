Incidente dopo le Cortes: tre auto distrutte, giovane autista in fuga 

Un boato, intorno alle 5.45 di una domenica mattina che doveva essere di festa. Una carambola spaventosa, con tre auto gravemente danneggiate e un giovanissimo autista in fuga per ore, probabilmente travolto dal rimorso per aver distrutto la fiammante Volkswagen Polo del padre, fresca di immatricolazione.

Alla fine il bilancio del terribile incidente che ha scosso Nuoro, in via Catte, nel fine settimana della tappa barbaricina di Autunno in Barbagia, parla solo di danni ai mezzi e di un 20enne lievemente ferito. Il guidatore della Polo, dopo essere finito sulle auto in sosta, è prima scappato, poi intorno alle 13 di domenica si è presentato all’ospedale San Francesco per farsi medicare una gamba. I residenti della zona raccontano di aver visto almeno 4 giovanissimi scendere dall’auto tedesca dopo lo schianto. «Uno di loro zoppicava, si vedeva che aveva molto dolore a una gamba: immagino fosse l’autista», racconta una donna che risiede proprio a pochi metri dal luogo dell’incidente, accanto al Cafè Noir. «Erano molto giovani, tra loro mi pare ci fosse pure una ragazzina. Hanno lasciato la loro auto lì, sono andati via a piedi verso via Velio Spano».ia Catte è rimasta chiusa diverse ore, dalle 6 a mezzogiorno. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. (g. lo.)

