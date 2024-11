Incidente di caccia Oggi l’ultimo saluto a Filippo Vidili  

A Bosa, oggi, l’ultimo saluto a Filippo Vidili, il sartigliante di cinquant’anni ucciso per errore durante una battuta di caccia nelle campagne di Sedilo. I funerali sono in programma alle 15.30 nella chiesa del Carmelo. Da qualche anno, infatti, il maniscalco oristanese si era trasferito nella cittadina della Planargia dove viveva con la moglie e la figlioletta.

Venerdì Vidili era giunto a Sedilo, ospite di una compagnia del posto, per partecipare all’apertura della stagione di caccia grossa. Nel primo pomeriggio, però, qualcosa è andato storto e un colpo, esploso da un compagno di battuta, lo ha raggiunto al basso ventre. Un’unica fucilata, esplosa da una distanza di circa 40/60 metri secondo quanto stabilito dall’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis, ma con una potente forza penetrativa risultata fatale.

Per l’incidente è stato iscritto nel registro degli indagati Marco Solinas, fratello dell’ex presidente della Regione Christian Solinas.

La morte di Filippo Vidili ha suscitato grande commozione in città: da trent’anni era uno dei protagonisti della Sartiglia e in passato aveva ricoperto il ruolo di presidente dell’associazione Cavalieri. Anche quest’anno si preparava all’appuntamento con la Giostra, ma il destino aveva in serbo altri piani. ( m. g. )

