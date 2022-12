Incidente di caccia, grave 52enne  

Un proiettile lo ha raggiunto all’addome durante una battuta di caccia. Seppure ferito e dolorante Silvio Onano, 52 anni di Tonara, è riuscito a lanciare l’allarme che ha permesso di far scattare la macchina dei soccorsi. L’uomo, titolare insieme ai fratelli di un bar pizzeria in paese, è stato soccorso dal personale sanitario poi con un elicottero dell’Areus è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le condizioni del cacciatore vengono definite critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. Ai carabinieri della compagnia di Tonara il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente di ieri.

L’incidente

Come di consueto, ieri mattina, Silvio Onano era uscito di casa di buonora per una battuta di caccia. Solita compagnia per una giornata all’aria aperta da trascorrere tra i boschi intorno all’abitato a dare la caccia alla preda. Tutto bene fino al primo pomeriggio, quando un proiettile ha colpito Onano all’addome. Pur consapevole del momento delicato per via della ferita d’arma da fuoco, il cacciatore ha mantenuto sangue freddo ed è riuscito ad afferrare il telefono per chiedere aiuto. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla centrale operativa del 118 di Sassari, si è attivata in pochi istanti, poi anche alla luce della dinamica dell’accaduto è stato allertato l’elicottero di base ad Alghero che si è sollevato in volo per raggiungere Tonara. Nel frattempo le squadre a terra hanno stabilizzato il cacciatore ferito e monitorato le sue condizioni fino all’arrivo dell’equipe dell’elisoccorso che poi ha preso in carico Silvio Onano.

Il ricovero

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata dove il personale medico ha prestato subito tutte le cure necessarie. Sull’episodio sono al lavoro anche i militari dell’Arma che per tutta la sera hanno raccolto diverse testimonianze tra i cacciatori che hanno preso parte alla battuta insieme a Onano. Una prima informativa è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Oristano che ha istruito un fascicolo d’indagine.