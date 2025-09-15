VaiOnline
Iglesias
16 settembre 2025 alle 01:23

Incidente: danneggiate sette auto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Attimi di paura ieri mattina a Iglesias, in piazza Cavallera, dove un’auto fuori controllo ha travolto otto veicoli parcheggiati, provocando ingenti danni ma nessun ferito. Alla guida William Rosas, 48 anni, residente in città, colto da un improvviso malore mentre percorreva via Metalla. L’uomo ha perso il controllo del mezzo, che è finito sull’isola pedonale per poi schiantarsi contro le auto in sosta, tutte vuote.

La corsa dell’auto è proseguita fino a coinvolgere altre sette vetture, prima che una giovane testimone riuscisse a intervenire, fermando il mezzo e allertando i soccorsi.

William Rosas, unico coinvolto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sirai di Carbonia per il malore, non per traumi da impatto. Le sue condizioni restano riservate. Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi e ripristinato la viabilità. (m. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  