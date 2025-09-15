Incidente: danneggiate sette auto 

Attimi di paura ieri mattina a Iglesias, in piazza Cavallera, dove un’auto fuori controllo ha travolto otto veicoli parcheggiati, provocando ingenti danni ma nessun ferito. Alla guida William Rosas, 48 anni, residente in città, colto da un improvviso malore mentre percorreva via Metalla. L’uomo ha perso il controllo del mezzo, che è finito sull’isola pedonale per poi schiantarsi contro le auto in sosta, tutte vuote.

La corsa dell’auto è proseguita fino a coinvolgere altre sette vetture, prima che una giovane testimone riuscisse a intervenire, fermando il mezzo e allertando i soccorsi.

William Rosas, unico coinvolto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sirai di Carbonia per il malore, non per traumi da impatto. Le sue condizioni restano riservate. Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi e ripristinato la viabilità. (m. l.)

