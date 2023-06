Incidente, coppia di Tortolì  cade dalla moto sull’Orientale 

Sono caduti dalla moto mentre viaggiavano sull’Orientale. Nell’incidente, accaduto intorno alle 10.30 di ieri all’altezza del chilometro 90, nel territorio di Cardedu, è rimasta coinvolta una coppia di Tortolì: Danilo Lamberti, 38 anni, e Valentina Erario (40) sono caduti da uno scooter Kymco people 250. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi, ma solo qualche acciacco ed escoriazioni. Danni, invece, alla fiancata della moto. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Jerzu, intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico. Sul posto i vigili del fuoco di Tortolì e due ambulanze del 118, il cui personale ha soccorso i feriti trasportandoli per accertamenti all’ospedale di Lanusei.