Incidente, commissione al lavoro 

Su quanto accaduto mercoledì pomeriggio, dice il segretario generale della Cgil trasporti, Arnaldo Boeddu: «Nulla deve essere sottovalutato, bisogna adoperarsi immediatamente affinché episodi simili non si possano verificare in futuro». La linea ferroviaria Nuoro-Macomer, almeno nei tratti in cui è possibile, dovrebbe essere totalmente isolata dal traffico veicolare. «Qualora questo non fosse possibile per l’intera tratta - aggiunge Boeddu - non è più eludibile sorvegliare tutti i passaggi a livello con la presenza di un assuntore. Si dovrà procedere con l’installazione dei passaggi a livello automatizzati. Si deve procedere con i lavori sulla infrastruttura, affinché i treni non incrocino mai il traffico automobilistico, come si registra a Silanus».

Quel passaggio a livello senza barriere né sorvegliante per tanti costituisce un’insidia, soprattutto in quel tratto, dove si incontrano due vie dell’abitato della zona di Birdis, da tempo teatro di altri incidenti. Lì la sicurezza è affidata al segnale acustico e a quello luminoso, che non tutti sentono e vedono. Le barriere sono quindi necessarie.

A meno di 24 ore dall’incidente al passaggio a livello è stata costituita la commissione di inchiesta, come previsto dalle norme, che dovrà accertare eventuali responsabilità su quanto è avvenuto. «La commissione entro pochi giorni effettuerà le dovute verifiche e trarrà la conclusioni - dice il direttore generale dell’Arst, Carlo Poledrini - anche se la dinamica dell’incidente avvenuto nel passaggio a livello di Silanus appare alquanto chiara».

L’incidente

Quel passaggio a livello senza barriere né sorvegliante per tanti costituisce un’insidia, soprattutto in quel tratto, dove si incontrano due vie dell’abitato della zona di Birdis, da tempo teatro di altri incidenti. Lì la sicurezza è affidata al segnale acustico e a quello luminoso, che non tutti sentono e vedono. Le barriere sono quindi necessarie.

I sindacati

Su quanto accaduto mercoledì pomeriggio, dice il segretario generale della Cgil trasporti, Arnaldo Boeddu: «Nulla deve essere sottovalutato, bisogna adoperarsi immediatamente affinché episodi simili non si possano verificare in futuro». La linea ferroviaria Nuoro-Macomer, almeno nei tratti in cui è possibile, dovrebbe essere totalmente isolata dal traffico veicolare. «Qualora questo non fosse possibile per l’intera tratta - aggiunge Boeddu - non è più eludibile sorvegliare tutti i passaggi a livello con la presenza di un assuntore. Si dovrà procedere con l’installazione dei passaggi a livello automatizzati. Si deve procedere con i lavori sulla infrastruttura, affinché i treni non incrocino mai il traffico automobilistico, come si registra a Silanus».

L’incidente riapre la discussione sul passaggio della linea alla Rete ferroviaria italiana, con la realizzazione dello scartamento ordinario da Borore a Nuoro. Claudio Solinas, del comitato nuorese Trenitalia, dice: «L’incidente di Silanus pone, per l’ennesima volta, la necessità di un cambiamento per garantire la sicurezza. È necessario che la linea sia ceduta a Rfi, che è in grado di metterla in sicurezza. I passaggi a livello senza barriere non vanno bene. Di fronte a questi fatti occorre cambiare, anche se la politica sembra ignorare quanto avviene. Tutti parlano di questa benedetta ferrovia, ma nessuno si muove». Intanto Arst procede con la messa in sicurezza dell’intera linea, automatizzando i passaggi a livello.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata