Incidente blocca la statale 131 dcn 

Una fila interminabile. E strada chiusa al traffico dalle 15 alle 18. Sulla statale 131 Dcn, a una decina di chilometri dal capoluogo barbaricino, è stata un’altra giornata di caos e disagi. L’ennesimo incidente, stavolta al km 67 in direzione Nuoro, ha mostrato ancora una volta i rischi di una trafficata arteria abbonata ai lavori infiniti e alle insidie. Ieri pomeriggio una 500 Abarth, con a bordo tre giovanissimi, si è ribaltata più volte, dopo aver prima urtato il guardrail, in quel tratto dove c’è un restringimento e si viaggia a senso alternato. Alla fine il bilancio è di due feriti lievi e di un giovane trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco. Quest’ultimo se l’è cavata con diverse fratture, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sulla carreggiata

Intorno alle 15 una 500 Abarth bianca, con i suoi tre occupanti, procede in direzione Nuoro. L’utilitaria sbanda improvvisamente, urta il guardrail e diventa ingovernabile. Si ribalta più volte, per fortuna non va a impattare contro le vetture in arrivo dall’altro senso di marcia. Poi, si ferma in mezzo alla carreggiata. Scatta l’allarme, gli altri automobilisti attivano subito la macchina dei soccorsi. Sono attimi concitati. La 500 Abarth è molto danneggiata, i tre ragazzi appaiono coscienti ma intrappolati tra le lamiere. Dopo pochi minuti, però, la situazione si risolve nel migliore dei modi con l’arrivo di una squadra dei vigili del fuoco, di due ambulanze del 118 e di un elicottero di Areus, decollato in tutta fretta dalla base di Olbia.

Disagi

Il traffico è rimasto bloccato fino alle 18. Per quasi tre ore le auto sono state costrette a fare inversione, e a raggiungere Nuoro dalla strada che dal bivio di Marreri porta alla chiesa della Solitudine. La polizia stradale ha operato per garantire la sicurezza degli automobilisti costretti a percorsi alternativi.

Intanto, per quanto riguarda i lavori sulla 131 Dcn serve ancora molta pazienza. I cantieri andranno avanti almeno fino all’estate, nella migliore delle ipotesi.

