Incidente allo svincolo, un ferito in ospedale 

Forse lo ha tradito la velocità con cui è entrato nella rampa dell’Orientale che porta allo svincolo per Bari Sardo e Loceri. La Volkswagen Golf si è schiantata pochi metri dopo l’ingresso nella rampa. Il conducente, Gemiliano Taccori, 52 anni, di Sestu, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Le sue condizioni non sono gravi. Nella carambola l’auto è andata completamente distrutta. Sul luogo dell’incidente, accaduto intorno alle 11.15 di ieri, hanno operato i vigili del fuoco di Tortolì, e i carabinieri della compagnia di Lanusei, mentre il personale dell’Anas ha temporaneamente chiuso il varco per favorire i soccorsi. (ro. se.)

