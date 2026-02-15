VaiOnline
Macomer.
16 febbraio 2026 alle 00:29

Incidente all’alba, zio e nipote gravi in ospedale 

Tragedia sfiorata ieri mattina, prima dell'alba, in pieno centro. Due persone sono rimaste gravemente ferite e due illese. A bordo dell'auto, un’Alfa Romeo Giulia, viaggiavano quattro persone, tra cui Davide Caddeo, 41 anni, di Dualchi, noto e stimato fisarmonicista, il nipote, Alberto Caddeo, di 29 anni e due ragazze. L'auto, come impazzita, ha prima abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, poi ha sfondato l'ingresso di una abitazione e il muro di protezione, nella centralissima via Sardegna, di fronte a piazza Caduta sul Lavoro. Infine dopo un volo di 9 metri, si è schiantata nell'area sottostante.

Davide e Alberto Caddeo, subito soccorsi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro in codice rosso. Nonostante ferite e fratture non sono in pericolo di vita. Le due donne, che viaggiavano sui sedili posteriori, invece, non hanno riportato gravi lesioni.

L'incidente si è verificato attorno alle cinque del mattino. Il fisarmonicista era impegnato a suonare nella serata di Carnevale in un una festa della zona.

I quattro stavano facendo rientro a Dualchi. Forse un improvviso malore, forse per la pioggia battente e il vento forte, il conducente ha perso il controllo dell'auto.

I danni causati sono ingenti, anche perché nell'impatto sono stati tranciati i tubi della rete idrica, con l'acqua che per diverse ore si è riversata in strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, quindi i carabinieri della compagnia di Macomer, per ricostruire la dinamica dell'incidente.

