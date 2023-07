Incidente all’alba, grave un 55enne 

Ennesimo incidente sulla Statale 554, questa volta all’altezza del semaforo nella zona industriale di Selargius. Un uomo di 55 anni, Giuseppe Pani, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Per fortuna le sue condizioni si sono dimostrate meno gravi del previsto e i medici che hanno poi giudicato il ferito guaribile in trenta giorni. Pesanti i disagi per gli automobilisti in transito. Succede sempre così su una delle strade più trafficate dell’Isola.

La dinamica

L’incidente si è verificato nella prima mattinata: Pani viaggiava alla guida della sua moto ape della ditta Gesenu, che si occupa della raccolta dei rifiuti. Sullo stesso senso di marcia, un’auto che si è scontrata pesantemente sul mezzo da lavoro, che si è capovolto. Illeso il conducente dell’auto. L’allarme è stato immediato, lanciato da automobilisti di passaggio con l’arrivo di una ambulanza e dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Il ferito è stato così immediatamente adagiato sulla stessa ambulanza e subito trasportato all’ospedale Brotzu. Codice rosso.

Gli accertamenti al pronto soccorso hanno ridimensionato l’entità delle ferite con la prognosi ridotta a trenta giorni di cure, salvo complicazioni. Le condizioni del 55enne non desterebbero insomma preoccupazione.

Intanto i carabinieri provvedevano ed effettuare i rilievi di legge andati avanti per circa un’ora col recupero poi dei mezzi danneggiati. Durante queste operazioni si sono formate lunghe fila di auto con pesantissimi disagi per tutti gli automobilisti in transito. Qualcuno è riuscito a svoltare su stradine secondarie. Più tardi, ripulita la carreggiata, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente nelle due direzioni di marcia.

La sicurezza

Si moltiplicano gli incidenti sulla 554 e gli amministratori comunali di Monserrato e Selargius sollecitano da anni nuove soluzioni per rendere più sicura la strada. Si parla da anni di cavalcavia e di rotatorie agli incroci e ai semafori di Settimo San Pietro, Selargius e Monserrato.

Il sindaco di Monserrato Tomaso Locci ha denunciato spesso anche la difficoltà per ambulanze e i Vigili del fuoco nel raggiungere i punti di soccorso. Altre soluzioni sono state prospettate anche dal sindaco di Selargius Gigi Concu, mentre si fa pesante il traffico della Provinciale che dal semaforo porta alle zone industriali di Selargius e di Settimo San Pietro. Di soluzioni vere però neppure l’ombra.

