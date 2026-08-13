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Arborea
14 agosto 2026 alle 00:12

Incidente  al mattatoio: operaio ferito 

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Un operaio 42enne è rimasto ferito ieri mattina mentre era al lavoro nel mattatoio di Arborea. L’uomo, un addetto alla macellazione, sarebbe scivolato mentre si trovava sopra un bancale e, nelle caduta, avrebbe battuto la testa: le sue condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti come era sembrato negli attimi immediatamente successivi all’incidente.

Immediatamente nello stabilimento è scattato l’allarme: dopo la chiamata al 118 è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Oristano che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le verifiche per stabilire se all’interno della struttura siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

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