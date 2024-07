«Incidente agghiacciante non ci voglio credere, purtroppo è tutto vero» 

Va avanti e indietro con il telefonino in mano. Filma e scatta foto in quell’inferno, alla ricerca di qualche elemento che possa «spiegare cosa è successo in questa strada maledetta». Salvatore, zio di Mario Sedda una delle vittime del terribile schianto, non si dà pace. «Incidenti ne ho visto tanti, ma una cosa del genere mai» ripete mentre fissa quel che resta della Cbr Honda bruciata sotto un albero nelle campagne del Guilcier. L’incidente di ieri pomeriggio è stato terrificante, diverse comunità in lutto e ieri sera Paulilatino si è fermata per un momento di preghiera voluto dal parroco.

Lo strazio

«Eravamo insieme ieri mattina – racconta lo zio di Mario Sedda – e come spesso capita abbiamo fatto un giro in moto. All’ora di pranzo, siccome avevo un altro impegno, ho lasciato il gruppo a Fordongianus». La comitiva di motociclisti poi si è separata e quattro di loro hanno deciso di rientrare a Paulilatino. «Ero tranquillo a Oristano quando ho iniziato a ricevere tantissime telefonate e tutti parlavano di un disastro». Salvatore non voleva crederci, è corso con la sua auto sulla Provinciale 11 ed è finito in un incubo. «Un incidente allucinante e invece è tutto vero, non posso accettarlo – va avanti – le moto sono bellissime, io la guido fin da piccolo ma non bisogna lasciarsi prendere». Sulla strada intanto arrivano amici e parenti, in silenzio rotto solo dai singhiozzi.

Commozione

Paulilatino è ammutolita. Il parroco invita tutti alla preghiera mentre il sindaco Domenico Gallus è sul luogo dell’incidente (dove come medico ha contribuito anche al riconoscimento di due vittime). Poi va dalle famiglie dei ragazzi. «Una tragedia, non ci sono parole – commenta –. Se ne vanno due giovani educatissimi e stimatissimi da tutti». Accomunati dalla passione per le moto, Mario Sedda faceva il muratore mentre Roberto Daga era meccanico. «Con Roberto e altri amici proprio una settimana fa abbiamo trascorso una giornata in allegria e spensieratezza – ricorda ancora il sindaco – Mario invece era uno dei miei pazienti preferiti, veniva in ambulatorio anche se non stava male». Momenti di quotidianità che oggi fanno male al solo pensiero che si siano interrotti bruscamente in un sabato pomeriggio di inizio estate. «Quando ci saranno i funerali proclameremo lutto cittadino» fa sapere il primo cittadino. Fra le prime ad accorrere sulla scena dell’incidente anche l’assessora comunale Antonella Casula, provata per la tragedia che ha coinvolto un ragazzo che lei conosceva fin da quando era bambino.

In lutto inoltre la comunità di Gadoni, dove era nato Giovanni Melis, un passato da militare e ora dipendente della ditta Acciona. Da qualche anno con la compagna e il figlio di appena un anno, aveva scelto di trasferirsi ad Abbasanta: avevano acquistato una casa, tanti progetti per il futuro distrutti fra le salite e le discese di una strada di periferia.

