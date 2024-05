Incidente, aeroporto in tilt 

È l’aereo dell’ente che si occupa della “sicurezza e puntualità, al servizio di milioni di passeggeri che volano nei cieli italiani” e, ieri, il problema aeroportuale lo ha riguardato direttamente. Un velivolo dell’Enav (Ente nazionale assistenza volo) ieri mattina, poco dopo le 13, è finito fuori pista durante l’atterraggio nell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. L’aereo è un Piaggio P180 Avanti, un turboelica potente e sicuro utilizzato dall’Enav per tutte le attività tecniche sullo scalo gallurese. E ieri l’equipaggio del P180 (tre persone) era impegnato nel servizio di verifica degli apparati del Costa Smeralda, stava testando tutti i dispositivi dello scalo. Il problema si è verificato durante le fasi dell’atterraggio. Per ragioni ancora da accertare, il turboelica ha improvvisamente cambiato direzione ed ha saltato la striscia di asfalto della pista. Nessuna conseguenza per le persone a bordo. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sulla pista la squadra dei Vigili del Fuoco del Costa Smeralda e il personale della sicurezza del Costa Smeralda. Lo scalo è stato immediatamente chiuso e i disagi per centinaia di passeggeri si sono protratti sino alla tarda serata. Le operazioni di rimozione del velivolo sono andate avanti sino alle 19. I voli sono ripresi regolarmente subito dopo. Quindi l’incidente ha causato il blocco delle attività del Costa Smeralda per quasi sette ore.

Le cause dell’incidente

Le indagini sull’incidente saranno condotte da Polaria e dall’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile). Difficile dire con assoluta certezza che cosa sia successo al turboelica durante l’atterraggio. Si parla della esplosione di un pneumatico (ruota carrello posteriore sinistro) e di un guasto tecnico al carrello. Non è escluso neanche, come concausa, l’effetto delle forti raffiche di vento che ieri soffiavano sullo scalo olbiese. Oggi il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, valuterà le prime informative della polizia giudiziaria, ma l’apertura di una inchiesta penale a carico di ignoti è certa.

I disagi

Ovviamente il blocco dei voli ha avuto pesanti ripercussioni. Un aereo EasyJet in arrivo da Malpensa è stato dirottato su Elmas, un altro (Volotea) da Parigi è atterrato ad Alghero. I ritardi hanno interessato una quarantina di voli, tra i quali Bergamo, Napoli e Milano). Dieci i voli cancellati. La situazione è tornata alla normalità solo in serata.

