Incidente aereo causato dal ghiaccio 

San Paolo. Saranno le scatole nere rinvenute a Vinhedo, nello Stato di San Paolo a rivelare cosa sia realmente accaduto nello schianto dell’aereo della compagnia Voepass che ha provocato venerdì la morte di 62 persone (58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio) in Brasile. Ma nel frattempo il sospetto, sostengono gli esperti, è che ancora una volta il ghiaccio possa essere la causa del fatale stallo in volo dell’Atr-72 a pochi chilometri dall’aeroporto di Guarulhos. Si tratta dell’incidente aereo più grave nel Paese dal 2007 - quando un volo della compagnia aerea Tam si schiantò nell’aeroporto Congonhas San Paolo provocando 199 morti - per il quale il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha decretato tre giorni di lutto nazionale. Il modello nato 30 anni fa dalla partnership tra Airbus e Leonardo ha alcuni tragici precedenti in questo senso e, nella regione compresa tra gli Stati brasiliani di San Paolo e Paraná in cui l’aereo Voepass si è schiantato, era attiva un’allerta meteo aeronautica per «l’alto rischio di congelamento».

