Incidente a Su Petrosu: stazionarie le condizioni del motociclista ferito 

Restano stazionarie le condizioni del trentanovenne centauro di Orosei che venerdì sera è rimasto gravemente ferito dopo essere rovinosamente caduto dalla sua moto. Trasportato con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari, si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia, dove i medici lo stanno curando per alcune frattura agli arti inferiori, per un brutto trauma facciale e per contusioni in varie parti del corpo. Il brutto incidente si è verificato venerdì intorno al 20 in località Su Petrosu, a metà strada tra le spiagge di Su Barone e Osala.

In sella alla sua potente moto, il motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ad un tratto ha perso il controllo del mezzo che scivolando lo ha fatto cadere pesantemente sull’asfalto. Una caduta rovinosa che gli ha procurato diverse lesioni.

A dare l’allarme un automobilista giunto sul posto subito dopo che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Siniscola, l’equipe di una medicalizzata del 118. Vista la gravità delle ferite riportate dal centauro si è reso necessario l’intervento dell'elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato, il motociclista è stato trasportato a bordo del velivolo che poi è decollato alla volta di Cagliari.

A Su Petrosu intanto erano già all’opera i carabinieri della stazione di Orosei, che dopo aver gestito il traffico per facilitare i soccorsi, si sono messi al lavoro per eseguire i rilievi del caso e fare luce sulla dinamica del brutto incidente.

