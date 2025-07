Incidente a Palmas: due al Sirai 

Ennesimo incidente nel Sulcis, dopo quello di sabato a Carbonia, in via Ogliastra, e di domenica a Sant’Antioco, un altro scontro si è verificato ieri a San Giovanni Suergiu. Nella frazione di Palmas Suergiu, per cause da accertare, una nuovissima Opel Mokka e una Ford Fiesta si sono scontrate.

L’incidente è avvenuto all’ingresso del villaggio tra la via Salaris e via Domenico Millelire. In base alla prima ricostruzione, all’origine potrebbe esserci una mancata precedenza: la Opel, a bordo della quale viaggiavano Bruno Matta e Rina Milia, dopo l’impatto si è ribaltata finendo con le ruote all'aria e con una parte sul marciapiede. Immediata la chiamata al numero di emergenza, che ha inviato sul posto le ambulanze in servizio 118 della Sulcis Emergenze e delle Misericordie che si sono occupati proprio di Matta e Milia che, per precauzione, sono stati accompagnati all’ospedale Sirai di Carbonia.



