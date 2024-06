Incidente a Ogier nella ricognizione 

VARSAVIA. Il pilota francese Sébastien Ogier, pluricampione del mondo di rally, e il suo copilota Vincent Landais sono rimasti coinvolti in un incidente stradale durante una ricognizione prima del Rally di Polonia e sono stati portati in ospedale, come ha riferito il team Toyota Gazoo Racing. Un'altra fonte ha invece spiegato che «l'incidente è avvenuto durante una ricognizione su una strada nazionale, mentre guidavano a bassa velocità», e che quindi Ogier e Landais non avrebbero riportato danni fisici rilevanti. «Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone», ha riferito il canale televisivo. Il Rally di Polonia si svolgerà da domani a domenica.

