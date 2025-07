Incidente a Is Pontis Paris, due feriti e traffico in tilt 

Caos, code e disagi ieri mattina in viale Colombo all’altezza di Is Pontis Paris per un incidente che ha parlaizzato il traffico per quasi un’ora. Nello carambola fra tre auto avvenuto nella rotatoria poco prima della svincolo per il centro commerciale Le Vele sono rimaste ferite due persone, per fortuna in modo non grave.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 11, in un momento di traffico particolarmente sostenuto e sotto una canicola opprimente. A innescarlo la mancata precedenza da parte di uno dei veicoli, con successivo tamponamento da parte di una terza auto.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia locale di Quartucciu (il punto è esattamente al crocevia con i territori di Quartu e Selargius) e le ambulanze del 118. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Il traffico è andato in tilt anche perché il flusso di auto provenienti da Quartu è stato dirottato sulla strada per Selargius. La strada è rimasta chiusa per poco più di mezz’ora, il tempo di consentire la rimozione delle auto e l’esecuzione dei rilievi da parte dei vigili urbani di Quartucciu.

