Incidente a Fazzino Caruso il più veloce 

Dalle 9 di oggi si farà sul serio. Ma ieri si sono vissuti attimi di paura per l’incidente che ha coinvolto uno dei protagonisti, Luigi Fazzino, che oggi non sarà in gara. Il tracciato di 5 km lungo la Statale 292 diventa teatro delle due manche di gara della 62ª Alghero-Scala Piccada, round del Campionato Italiano Velocità Montagna. Tra i 90 partenti mancherà il 25enne siciliano Fazzino che, dopo essere stato il più veloce in Prova1 (Osella Pa30 Zytek, 2’26”49), ha avuto uno spettacolare incidente, a poche decine di metri dall’arrivo, perdendo il controllo della vettura, che si è ribaltata più volte. Sono scattate immediatamente le accurate procedure di sicurezza e il pilota, uscito autonomamente dall’auto e sempre cosciente, è stato elitrasportato a Sassari per accertamenti. «Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi di una frattura composta a una vertebra lombare se le norme di sicurezza del motorsport non prevedessero equipaggiamenti di ultima generazione - casco e scarpe del pilota non hanno un graffio, la scocca è intatta - così come se non ci fossero stati un piano sicurezza impeccabile e un tracciato stradale e guardrail perfetti», ha sottolineato l’organizzatore Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Ac Sassari. Il più veloce è stato un altro siciliano, Caruso (Nova Proto Np01-2 Zytek, 2’27”70), che ha staccato di 0”09 il trentino Degasperi (Norma M20 Fc Zytek).

