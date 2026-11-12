La soluzione sembrava solo una: abbatterli. Ma alla fine Domenico Congiu è riuscito a dare una nuova vita a quegli alberi a cui teneva tanto. Tutto è successo quando qualche mese fa ha cominciato a notare che i grandi pini nel suo terreno in via Della Musica non sembravano molto stabili. «Mi sono preoccupato» racconta, «perché erano inclinati verso al strada e sembrava potessero cadere. Così, ho fatto domanda al Comune per abbatterli e mi hanno detto che dovevo rivolgermi a un agronomo».

Fatto il sopralluogo, «a malincuore il responso è stato che dovevo davvero buttarli giù. Così abbiamo fatto». Arrivato al terreno dopo i lavori, «mi sono reso conto che erano rimasti lì quattro tronchi giganti di 2 metri e mezzo e mi è venuta un’idea».

Armato di tutti l’attrezzatura necessaria ha lavorato il legno realizzando i volti dei quattro gitanti di Mont’e Prama da cui è stato sempre affascinato. «È stata una cosa nata così per caso ma mi ha reso felice poter dare una nuova vita a quegli alberi che siamo stati costretti a tagliare».

Così adesso quei quattro volti incisi sul legno sono diventati l’attrazione della zona. «Si ferma tantissima gente a guardali» dice ancora Congiu, «e quando sono lì al terreno, mi chiedono informazioni e io racconto la storia di questi alberi a cui tenevo molto destinati a scomparire ma che invece adesso vivono in un’altra forma».

RIPRODUZIONE RISERVATA