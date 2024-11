Inciampa su una buca mentre va dal barbiere e si frattura una spalla 

L’allarme lo avevano lanciato i residenti della zona: quei buchi lasciati dopo avere tolto gli alberi in piazza Santa Maria, erano molto pericolosi per i pedoni che rischiavano di inciampare e di farsi molto male.

E così è successo: ieri mattina un uomo che stava andando dal barbiere per tagliarsi i capelli è inciampato nella buca ed è caduto battendo rovinosamente la spalla a terra. È stato poi trasportato al pronto soccorso con una sospetta frattura di una clavicola.

«Ho visto l’incidente in presa diretta» racconta Valeria Fois, «stavo accompagnando mia figlia a scuola e stavamo passando proprio in auto in piazza Santa Maria. A un certo punto, l’ho visto cadere e ho subito fermato l’auto e sono scesa per vedere se stesse bene. Ho detto a mia figlia di proseguire a piedi e ho chiamato l’ambulanza. Per proteggersi la faccia, come è caduto ha sbattuto la spalla. Purtroppo quei buchi sono molo pericolosi. Hanno eliminato gli alberi ma non hanno poi messo in sicurezza. Speriamo facciano qualcosa perché non succeda ad altri».

Erano stati gli operai della ditta Avr, che si occupa della manutenzione del verde in città, a portare via le piante, perché rinsecchite fin da quando mesi fa erano state sistemate per abbellire la piazza. Ma di bello non avevano niente dal momento che non avevano mai fiorito e così, anche a seguito delle proteste dei residenti, erano state tolte. Le avrebbero dovute sostituire con altre ma le nuove piante non sono state ancora posizionate e così sono rimasti i buchi, peraltro pieni di terra, senza nessuna protezione. (g. da.)