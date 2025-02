Inciampa e rompe una tela del ’500 

Brescia. Venerdì sera al museo di Santa Giulia una visitatrice ha perso l’equilibrio e istintivamente si è appoggiata allo Stendardo dei Disciplini, olio su tela del Moretto, sfondandolo. «Fortunatamente la visitatrice non si è fatta nulla. Sono cose che possono succedere, soprattutto perché in questi giorni la mostra è molto frequentata», dice Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei. L'opera, che si trova a Santa Giulia dall’ottobre scorso dopo un lungo restauro, è stata danneggiata nella parte bassa. «Il danno è pienamente recuperabile dato che il taglio è stato netto, senza sfrangiature, e non c’è stata perdita di superficie pittorica». «Il danno è quantificabile economicamente in qualche migliaio di euro - dice ancora Karadjov - e la cifra verrà completamente coperta dall’assicurazione».

