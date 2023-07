Inchiostro e burattini per Cuncambias 

Oggi alle 19,30 al parco San Giovanni, per la terza giornata di Cuncambias, Rhaul Bernardelli de Le Compagnie del Cocomero presenta lo spettacolo di burattini “Fuori!”. Alle 20,30 si parla di libri: Rossana Copez, in libreria con “Cercandocieli”, e Bastiana Madau, che ha firmato “Maestre dell’Università sconosciuta”, dialogano con Paolo Lusci; di seguito Preziosa Salatino sarà protagonista dell'appuntamento con le “Storie a ruota libera”. Grande attesa per “Non fa ridere”, il nuovo spettacolo delle cagliaritane Lucido Sottile Tiziana Troja e Michela Sale Musio, in scena in piazza San Giovanni alle 22,15. La chiusura sarà affidata all’autore e polistrumentista Carlo Addaris che presenterà il nuovo disco “Mondi” insieme a Sergio Lasi e Stefano Corda.

Domani arriva da Sassari Maurizio Giordo con Gurdulù Teatro in “Lulù e le sue valigie magiche”, alle 19,30 al Teatro Ragazzi. Stefania Marongiu sarà allo Spazio Antas alle 20,30 con il suo libro “La parte della memoria, storia privata di Saverio Tutino” pubblicato da Alcatraz Edizioni, a dialogare con l’autrice Giacomo Casti e Mauro Tetti; di seguito Francesco Abate con la sua “Storia a ruota libera”. Alle 22,15 “Recitar cantando, viaggio nella storia dell'Opera” di e con Niccolò Porcedda, Giancarlo Salaris ed Elena Schirru. In chiusura di serata il produttore e musicista hip hop Angus Bit.

