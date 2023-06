Inchieste e polemiche, Santanchè riferirà in Senato il 5 luglio 

L'appuntamento è fissato per mercoledì 5 luglio. Alle 15, la ministra per il Turismo Daniela Santanchè prenderà posto tra i banchi del governo e all'Aula di Palazzo Madama riferirà sulla sua attività di imprenditrice in seguito alle polemiche sollevate dall’inchiesta giornalistica di Report .

Dopo giorni di botta e risposta tra maggioranza e opposizione, la ministra può finalmente mettere in calendario la data in cui sarà chiamata a dare chiarimenti al Parlamento. La decisione arriva nella conferenza dei capigruppo del Senato e scontenta chi dalle opposizioni chiedeva una reazione più celere e, soprattutto, una formula più incisiva come il question time.

In molti auspicavano che la data decisiva fosse quella di giovedì 29 giugno. Alcuni in Transatlantico fanno notare che si è preferito fissare l'intervento al Senato al ritorno di Giorgia Meloni dal Consiglio europeo. e nei loro ragionamenti, molti parlamentari di maggioranza rivelano il timore di nuovi sviluppi dell'inchiesta nel giro di pochi giorni, che potrebbero portare a decisioni radicali.

«L'informativa - spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani - è lo strumento più adatto per consentire alla ministra di spiegare. Perché il question time è strutturato in maniera tale che l'interrogato è sempre subalterno a chi interroga». Santanché, insomma, darà la sua versione dei fatti senza poter essere incalzata dai senatori. Di tutt'altro parere il capogruppo del

Pd Francesco Boccia, che invita la ministra a «chiarimenti su tutti i punti controversi», non solo in riferimento «a inchieste giornalistiche ma a una serie di fatti inoppugnabili relativi a bilanci pubblici di imprese. Per questa ragione avevamo proposto gli strumenti di sindacato ispettivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA