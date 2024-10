Inchiesta ultrà, si muove l’Antimafia 

MILANO. Anche due emissari del clan dei Bellocco avrebbero minacciato a luglio il capo della curva interista Andrea Beretta, che non voleva mollare i suoi guadagni sul merchandising e che, temendo di essere drogato, ucciso e «sotterrato», arrivò lui ad ammazzare il rampollo della cosca. Dalle carte dell'inchiesta della Dda di Milano sugli ultrà interisti e milanisti vengono fuori altri dettagli inquietanti sulla morsa della ’ndrangheta sugli affari illeciti delle curve. Uno scenario su cui vuole vederci chiaro anche la commissione parlamentare Antimafia, che ha deciso di acquisire gli atti dell'indagine e a breve valuterà eventuali audizioni.

Intanto il procuratore Marcello Viola ha incontrato i legali di Inter e Milan - le società non sono indagate - nell'ambito del procedimento di prevenzione. Il lavoro dovrebbe servire anche a spezzare i legami tra ultrà e figure dei club. Negli atti i pm Paolo Storari e Sara Ombra mettono nero su bianco che «esponenti di FC Internazionale» sono arrivati a «negare di essere stati pesantemente minacciati».

Gli interrogatori

La linea del silenzio di fronte alle domande del gip Domenico Santoro, intanto, è stata mantenuta pure ieri da cinque dei 19 arrestati nella maxi indagine di Polizia e Gdf. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere pure Marco Ferdico, leader della Nord interista, e Luca Lucci, capo della Sud milanista, i due che avevano stretto un “patto di non belligeranza”, come documentato nell'inchiesta per associazione per delinquere aggravata dalla finalità mafiosa.

Ferdico e Antonio Bellocco, però - come risulta da atti della Procura - volevano estromettere Beretta dal “direttivo” e appropriarsi «del merchandising della Curva Nord, fonte di reddito» per lui «con il negozio We Are Milano». Puntavano ad «avviarne uno ex novo» a Milano. Il 23 luglio, come raccontato da Beretta e ricostruito dagli investigatori, il 49enne è convocato a casa di Bellocco, a Pioltello: nei box incontra «due emissari» del clan, che gli rivolgono «concrete intimidazioni». L'ex capo ultrà ha messo a verbale di essere scampato a più «tentativi di omicidio», anche «grazie alle rivelazioni della persona incaricata» di «tirarlo in trappola, verosimilmente con un sonnifero». Poi doveva essere «colpito con arma da fuoco e sotterrato». Invece il 4 settembre, davanti a una palestra a Cernusco, salì nell’auto di Bellocco con pistola e coltello, e ammazzò il 36enne con 11 fendenti.

