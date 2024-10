Inchiesta ultrà, Inzaghi e Zanetti testimoni sul rapporto fra curve e club 

MILANO. Tra circa una settimana una parte delle carte dell’inchiesta sulle curve di San Siro arriverà alla Procura federale della Figc: dovrà verificare se sul fronte della giustizia sportiva ci siano condotte “rilevanti” da parte di Inter e Milan o dei loro tesserati. Il procuratore federale Giuseppe Chinè già nove giorni fa, al momento del blitz con 19 arresti, aveva richiesto agli inquirenti la documentazione non coperta da segreto investigativo. Intanto a breve l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, il vicepresidente del club Javier Zanetti e il capitano del Milan Davide Calabria saranno ascoltati sui contatti con gli ultrà e le pressioni subite per i biglietti da rivendere con il bagarinaggio. Successivamente dovrebbero essere sentiti, sempre come testimoni, il centrocampista interista Hakan Çalhanoglu e anche l'ex difensore nerazzurro, ora al Psg, Milan Skriniar.

RIPRODUZIONE RISERVATA