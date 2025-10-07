Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese 

Nelle oltre 368 pagine dell’ordinanza cautelare che ricostruisce i cinque anni d’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari non viene mai scritta la parola mafia, visto che l’operazione “Termine” – che ha portato in carcere 50 persone, altri 9 ai domiciliari e 3 con obbligo di dimora – ipotizza che nell’Isola operassero due organizzazioni criminali: una che acquistava da Toscana e Veneto ingenti quantità di cocaina, l’altra che si occupava del trasporto della droga su camion, spesso adattati con doppifondi. Ma gli investigatori della Dda, guidati dal procuratore Rodolfo Sabelli e dal sostituto Danilo Tronci, avrebbero già da tempo una pista che collegherebbe una delle due bande alla mafia albanese. Su questo, a quanto pare, i magistrati cagliaritani starebbero già lavorando da tempo con i colleghi della Direzione nazionale antimafia, ma al momento la pista investigativa resta rigorosamente coperta dal segreto.

Le contestazioni

L’ordinanza cautelare firmata dal gip Luca Melis ricostruisce come la cocaina (quasi un quintale nel corso degli anni) sarebbe arrivata in Sardegna dalla Penisola, ma mancano del tutto i riferimenti al passaggio precedente. Chi forniva e come arrivava dall’Albania, arrivando ad alcuni connazionali in Toscana e nel Veneto, la droga che veniva nascosta nei camion e viaggiava verso la Sardegna? Il sospetto è che dietro ci sia proprio la mafia albanese: gruppi criminali con legami in mezza Europa. Ipotesi su cui starebbero già lavorando da oltre un anno gli investigatori della Dna, con le Dda toscane e venete. Le intercettazioni telefoniche avrebbero ricostruito i viaggi nell’Isola di complessivi 7 chili di eroina e 85 chili di coca, ma anche scoperto l’uso di telefoni “dedicati” e criptati. I carabinieri del Nucleo operativo di Carbonia che hanno materialmente condotto l’indagine, stanno ricostruendo i legami di alcuni degli 8 indagati albanesi con connazionali e parenti che vivrebbero ancora oltre l’Adriatico. Fondamentale è proprio l’esperienza del gruppo di militari sulcitani che, negli ultimi 15 anni, ha messo a segno alcune delle più importanti inchieste sarde sul narcotraffico: dalle operazioni “Maddalena” e “Calesse”, all’indagine “Ichnos”, passando per i fascicoli “Triplete” e “Last Walts”. Decine di arresti e quintali di droga sequestrata. E in molte di queste indagini, neanche a dirlo, sarebbe stata accertata la presenza di alcuni trafficanti albanesi, molto temuti anche dai gruppi criminali locali.

Il sequestro di persona

Esemplare, per capire quanta paura facessero alcuni degli indagati albanesi, è la ricostruzione che gli investigatori della Dda fanno del sequestro di persona avvenuto il 1 aprile 2023 a Porto Pino. In quei giorni – si legge dalle carte dell’inchiesta – nel gruppo straniero si sarebbe sparsa la voce che qualcuno degli isolani avesse fatto una “soffiata”, sfociata nell’intercettazione di un grosso carico di cocaina da parte dei carabinieri. Dopo essersi liberati delle utenze criptate che usavano, ritenendole compromesse, il gruppo degli albanesi avrebbe organizzato degli incontri per scovare il “traditore”. Tre nordafricani (non identificati) e un albanese avrebbero partecipato all’operazione, ma l’uomo che avevano convocato per costringerlo a parlare – contattato con la scusa di dover incontrare il loro capo – sarebbe riuscito a svincolarsi. In un successivo incontro, i due nordafricani e gli albanesi sarebbero poi passati alle vie di fatto: puntando le armi contro due dei sardi e iniziando un violento pestaggio. Una delle vittime riuscì a scappare, l’altro venne caricato malconcio in un bagagliaio e dovette rimanere in balia dei rapitori per diverse ore, fino a quando venne abbandonato. Poi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la crisi tra i fornitori albanesi e trafficanti sulcitani rientrò, visto che gli ultimi riuscirono a convincerli che non ci sarebbe stato alcun tradimento.

