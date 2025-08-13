VaiOnline
Milano.
14 agosto 2025 alle 00:49

Inchiesta sull’urbanistica, oggi in tre al Riesame 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Tornano oggi davanti al Tribunale del Riesame di Milano l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi e l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, entrambi ai domiciliari nell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Dopo che le udienze di martedì sono state rinviate a seguito del deposito da parte della Procura di nuove chat, è stata fissata la data di oggi per discutere i ricorsi contro le misure cautelari.

Il primo a comparire davanti ai giudici del Riesame sarà però l’ex manager Federico Pella, anche lui arrestato lo scorso 31 luglio su decisione del gip Mattia Fiorentini. A seguire, Tancredi, difeso dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, e Marinoni con il legale Eugenio Bono.

Le udienze arrivano ad appena due giorni di distanza dall’annullamento dei primi due arresti da parte del Tribunale della Libertà. Il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri e l’ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, sono stati infatti liberati martedì pomeriggio su disposizione dei giudici, i quali motiveranno la decisione entro 45 giorni. Erano stati i primi a impugnare le misure, poi discusse venerdì scorso.

L'aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno depositato circa 4mila pagine di chat estrapolate dai telefoni che sono stati sequestrati dalla Gdf durante le recenti perquisizioni. Tra queste, anche quelle contenute un gruppo chiamato “Pirellino” del quale facevano parte Manfredi Catella, Tancredi e il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 