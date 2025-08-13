Inchiesta sull’urbanistica, oggi in tre al Riesame 

Milano. Tornano oggi davanti al Tribunale del Riesame di Milano l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi e l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, entrambi ai domiciliari nell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Dopo che le udienze di martedì sono state rinviate a seguito del deposito da parte della Procura di nuove chat, è stata fissata la data di oggi per discutere i ricorsi contro le misure cautelari.

Il primo a comparire davanti ai giudici del Riesame sarà però l’ex manager Federico Pella, anche lui arrestato lo scorso 31 luglio su decisione del gip Mattia Fiorentini. A seguire, Tancredi, difeso dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, e Marinoni con il legale Eugenio Bono.

Le udienze arrivano ad appena due giorni di distanza dall’annullamento dei primi due arresti da parte del Tribunale della Libertà. Il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri e l’ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, sono stati infatti liberati martedì pomeriggio su disposizione dei giudici, i quali motiveranno la decisione entro 45 giorni. Erano stati i primi a impugnare le misure, poi discusse venerdì scorso.

L'aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno depositato circa 4mila pagine di chat estrapolate dai telefoni che sono stati sequestrati dalla Gdf durante le recenti perquisizioni. Tra queste, anche quelle contenute un gruppo chiamato “Pirellino” del quale facevano parte Manfredi Catella, Tancredi e il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone.

