Inchiesta sull’imprenditore morto, oggi l’autopsia in ospedale 

C’è attesa per l’autopsia che verrà eseguita sul corpo di Gianni Frongia, il 54enne domusnovese (di origini desulesi) deceduto improvvisamente nella serata di giovedì dopo essersi recato, poche ore prima, nei locali della guardia medica di Domusnovas lamentando forti dolori addominali.

L’esame autoptico verrà effettuato questa mattina, alle 10.30, nell’ospedale Cto di Iglesia: è stato disposto a seguito dei dubbi sulle precise cause del decesso manifestati dai familiari che hanno presentato una denuncia dalla quale è scaturita l’apertura di un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. I funerali dell’uomo erano stati rinviati.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, intorno alle 20 di giovedì l’uomo avrebbe accusato dei forti dolori addominali che lo hanno convinto a recarsi nell’ambulatorio della guardia medica di via Magenta dove gli sarebbe stato somministrato un apposito farmaco. Tornato a casa con il consiglio di recarsi al pronto soccorso in caso di sintomi persistenti, il 54enne si sarebbe messo a dormire ma intorno alle 23 i familiari hanno notato che qualcosa non andava e hanno allertato il 118.

L’uomo era, però, già in arresto cardiocircolatorio e nessuna manovra salvavita è, purtroppo, servita a rianimarlo.