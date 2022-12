Inchiesta sulla morte in reparto 

Gli accertamenti sono già iniziati. La Asl di Oristano ha aperto un’inchiesta interna per fare piena luce sulla morte di Antioco Masala, 75enne di Suni, deceduto nel reparto di Ortopedia dove era ricoverato da dodici giorni per una frattura al femore. «Abbiamo già avviato il cosiddetto audit interno come facciamo sempre in questi casi per capire cosa realmente è accaduto» ha spiegato il direttore generale Angelo Serusi. Nessuno nega le difficoltà del reparto per la carenza di personale ma è la stessa azienda ad aver messo in moto tutte le verifiche delle procedure.

La storia

Il direttore generale conosce bene la vicenda del 75enne di Suni, ricoverato il 19 novembre scorso per la frattura al femore. «Un paziente molto fragile con malattie pregresse – ha osservato Serusi - con caratteristiche fisico-cliniche delicate e difficili da gestire anche durante un intervento chirurgico». Un quadro piuttosto precario, che sarebbe potuto precipitare anche nel bel mezzo dell’operazione ma Antioco Masala in sala operatoria non è nemmeno entrato: le sue condizioni si sono aggravate gradualmente e al dodicesimo giorno di ricovero è deceduto. «Purtroppo la situazione era già molto delicata, fermo restando che il reparto è in difficoltà - va avanti – In questo caso sarebbe servito un aiuto dalla rete ospedaliera regionale, il 118 lo avrebbe dovuto accompagnare in una struttura numericamente più forte».

L’organico

In Ortopedia le difficoltà sono state segnalate da mesi. Al momento sono rimasti cinque medici. «Nel giro di un mese e mezzo un organico di nove specialisti si è notevolmente ridotto a causa di quattro malattie concomitanti e ferie prepensionamento – ha spiegato il direttore generale – ed è chiaro che con organici risicati basti poco perché ci si trovi in situazioni di grave criticità». Alla mancanza di ortopedici si aggiunge anche l’ormai cronica carenza di anestesisti: con 14 anestesisti (una vicina al pensionamento e due vincitori di concorso si trasferiranno) si è notevolmente ridotta l’attività della sala operatoria con pesanti ripercussioni sui reparti chirurgici e tempi d’attesa lunghissimi per l’attività programmata. La Asl intende garantire almeno tre sedute operatorie per cercare di “smaltire” parte degli interventi ma le difficoltà non mancano. Sul caso del paziente di Suni al momento non sarebbe stata presentata alcuna denuncia alla magistratura ma non è escluso che possa essere aperto un fascicolo.