Inchiesta sulla morte di una 26enne 

Il corpo di una ventiseienne nigeriana è stato trovato senza vita ieri nella casa di Quartucciu che divideva con alcuni connazionali. A fare la scoperta è stata un'altra ragazza, amica della giovane deceduta, che ha subito dato l'allarme: sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Selargius, supportati poi dai colleghi della Compagnia di Quartu . Il medico intervenuto non avrebbe riscontrato segni di violenza, ma vista la giovane età della donna la Procura ha comunque disposto l'autopsia per scoprire le cause del decesso.

L'indagine

Un fascicolo d'indagine è stato aperto ieri pomeriggio dal sostituto procuratore Andrea Vacca per far luce sulla morte della 26enne, trovata riversa nel suo appartamento in via Nazionale con del sangue che le usciva dalla bocca. Il magistrato ha chiesto ai carabinieri – coordinati dal capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu – di effettuare gli accertamenti: sono state raccolte le testimonianze dei coinquilini che vivevano con la ragazza e completati gli accertamenti per capire da quanto tempo fosse in Sardegna. I sanitari che sono arrivati nella casa di Quartucciu dove vivere la giovane non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'ipotesi iniziale resta quella della morte naturale legata con ogni probabilità a patologie pregresse, ma solo l'autopsia potrà fugare ogni dubbio.

Il giallo

I militari di Selargius hanno così ricostruito le ultime ore di vita della 26enne. Esclusi segni evidenti di violenza, la vicenda stava per essere archiviata come morta naturale, ma poi la Procura ha deciso di assegnare una consulenza tecnica così da accertare nel dettaglio le cause dell’improvviso malore fatale. Il medico legale nominato dal pm Andrea Vacca dovrà anche verificare se la ragazza aveva patologie pregresse, visto che ad una prima serie di accertamenti pare non fosse in cura in nessuno degli ospedali cagliaritani.