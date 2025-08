Inchiesta sulla morte di un ex giornalista 

Un’inchiesta della Procura stabilirà se vi siano state delle responsabilità nella morte di Claudio Lazzaro, 80 anni, giornalista dell’Europeo e inviato di guerra del Corriere della Sera. L’anziano reporter è morto il 29 luglio nell’ospedale oncologico, a seguito di un tumore, ma la famiglia ha presentato un esposto-querela chiedendo al pubblico ministero Giangiacomo Pilia di far luce su quanto accaduto dopo il suo ricovero, durato circa otto giorni.

L’autopsia

Il cronista, poi approdato anche alla regia, si era trasferito nell’Isola da qualche tempo, prendendo casa nelle colline di Chia. A rivolgersi alla procura è stata una delle figlie, Diana, 31 anni, che con Gaia, 29, ha accudito il padre nella malattia. Entrambe sono assistite dall’avvocata romana Alessia Sangiorgio. Letta la querela, ieri mattina il pubblico ministero ha sospeso la riconsegna della salma alla famiglia e oggi nominerà un medico legale per effettuare l’autopsia. Non è ancora chiaro se qualche medico del Businco sia stato iscritto nel registro degli indagati per massima tutela difensiva, ovvero per consentirgli di indicare un consulente di parte per l’esame autoptico.

L’esposto-querela

Nell’esposto-querela viene chiesto alla Procura di accertare se ci siano state delle condotte colpose che abbiano ridotto le chance di sopravvivenza dell’anziano giornalista. Claudio Lazzaro aveva un tumore che si sarebbe esteso a linfonodi e ossa: proprio per questo stava effettuando dei cicli di chemioterapia. Era arrivato in Sardegna il 17 giugno. Poi l’aggravamento, culminato con il ricovero al Businco il 22 luglio. Otto giorni dopo è deceduto. Nella querela vengono segnalate la difficoltà della famiglia a trovare e parlare con i medici, così come difficoltà nei rapporti con gli infermieri: poi la disidratazione dell’anziano e una presunta mancata assistenza nella somministrazione del cibo.

L’indagine

Sei pagine di esposto-querela che ieri mattina sono arrivate nella scrivania del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, che ha ordinato il sequestro della salma in vista dell’autopsia che sarà assegnata oggi al medico legale Matteo Nioi. Nome notissimo nel panorama degli inviati di guerra, Lazzaro nel 1973 aveva lavorato all’Europeo con Oriana Fallaci, Massimo Fini e Ferdinando Scianna. Nel 1995, poi, passa al Corriere della Sera dove curerà le corrispondenze dal Kosovo e dall’Iraq. Tornato in Italia diventerà noto anche per numerose inchiesta sull’estrema destra e sulle organizzazioni neofasciste.

