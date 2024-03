«Inchiesta sulla morte di Navalny» 

Roma. La responsabilità ultima per la morte di Alexei Navalny «ricade sul presidente Putin e sulle autorità» della Russia, che «deve consentire un’indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della sua morte improvvisa». Quarantatré Paesi provano a fare pressione su Mosca in un appello comune per chiedere un’inchiesta indipendente sul decesso del più illustre oppositore russo, «segno della crescente e sistematica repressione» nel Paese. Perché se ormai Navalny riposa sotto terra, continua la battaglia dell’Occidente affinché sia fatta chiarezza: «Siamo indignati per la sua morte», ha detto l’ambasciatrice europea all’Onu Lotte Knudsen facendosi portavoce di 27 Stati dell’Ue e altri 16 Paesi, tra cui Canada, Regno Unito, Usa e Ucraina, firmatari dell’appello per il rilascio dei prigionieri politici, giornalisti, difensori dei diritti umani e oppositori della guerra. E di «porre fine al clima di impunità» che vige in Russia. Feroce critico di Putin, Navalny è morto il 16 febbraio in circostanze poco chiare in una colonia penale nell’Artico, dove stava scontando una pena di 19 anni per “estremismo”.

