La Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di Michele Fuedda, 40 anni, l’operaio di Pula deceduto mercoledì in seguito a un incidente sul lavoro nel cantiere della strada statale 195, a Capoterra. Ieri, dopo tre giorni di disagi, è stato riaperto al traffico il tratto della vecchia Sulcitana, chiusa per riparare una condotta del Tecnocasic. Intanto si allungano i tempi per concludere i lavori sulla nuova 195, previsti tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026.

