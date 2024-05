Inchiesta sulla morte del ranger 

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte dell’agente forestale Pietro Cabras, oristanese di 28 anni. L’esame sarà effettuato oggi dal medico legale Roberto Demotismo e al termine potranno emergere elementi più chiari. Sulla tragedia la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per capire cosa sia esattamente accaduto. Secondo i pochi elementi filtrati, sembra che il giovane avesse una patologia pregressa, verosimilmente esplosa in modo drammatico qualche giorno fa, quando con i colleghi era impegnato in un intervento per domare un rogo.

L’incendio

Era scoppiato nelle campagne fra Palmas Arborea e Tiria, dove le fiamme erano partite in una zona caratterizzata da canneti. Un intervento non particolarmente impegnativo, al termine del quale il ranger tardava a raggiungere i colleghi. Che, a quel punto, hanno cercato di rintracciarlo e hanno fatto scattare l’allarme. Un elicottero della polizia lo ha individuato: Pietro Cabras, privo di sensi, è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 che senza perdere tempo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per oltre una giornata il giovane agente è rimasto ricoverato in prognosi riservata e martedì notte ha cessato di vivere. Pietro Cabras prestava servizio alla stazione forestale di Cuglieri, era stato assunto circa un anno fa. Da qualche giorno era impegnato a Fenosu nel Gruppo di analisi e uso del fuoco: un reparto individuato tra gli operatori più esperti nella lotta agli incendi che hanno svolto un percorso addestrativo specifico.

Il cordoglio

Sulla tragedia hanno espresso cordoglio la presidente della Regione Alessandra Todde: «Ci stringiamo con forza ai suoi cari e a tutti i colleghi del Corpo». Dolore espresso anche dal prefetto Salvatore Angieri. Il sindaco Massimiliano Sanna: «Era un giovane coraggioso, animato dal desiderio di proteggere la nostra terra. Pietro ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del suo dovere. Il suo coraggio e la sua dedizione saranno per sempre ricordati da tutti noi. Il sacrificio di Pietro non sarà dimenticato. Rendiamo omaggio al suo spirito altruista e al suo impegno nel proteggere l’ambiente e le nostre vite».

Le reazioni

Il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura è intervenuto alla Camera per esprimere cordoglio per la morte dell’agente. «Pietro Cabras ha conquistato un posto tra gli eroi contemporanei della nostra società, possa il suo sacrificio essere un esempio di dedizione al servizio, al territorio e al bene comune per tutte le future generazioni». Mura ha poi chiesto un messaggio da parte di tutta l’aula della Camera che ha accolto l’invito con un lungo applauso. Dolore espresso anche dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «Il vuoto che lascia è enorme, non solo per i suoi familiari o per chi lo conosceva, ma per l'intera Sardegna. Non si può e non si deve morire di lavoro».

