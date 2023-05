Inchiesta sulla caduta dal monopattino  

È chiaro che ora la Procura intenda chiarire nel dettaglio la dinamica della drammatica caduta. Per farlo il pm Vacca nominerà un esperto in circolazione stradale: dovrà accertare a quanto stesse viaggiando il monopattino elettrico e che responsabilità abbia avuto nella perdita d’equilibro del quarantene sia lo stato di deterioramento dell’asfalto che la buca. Finito a terra, Andrea Giambroni è stato subito soccorso e trasportato a tutta velocità al Brotzu, dove i sanitari gli hanno riscontrato un brutto trauma cranico. Al momento appare escluso che altri veicoli o pedoni siano coinvolti.

Nel luogo degli incidenti sono stati subito eseguiti i rilievi da parte degli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale che poi hanno avvisato dell’accaduto il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Andrea Vacca. È stato lui a decidere di aprire un fascicolo d’indagine per lesioni stradali personali gravissime, inviando poi gli investigatori a ritirare le cartelle cliniche del ferito, subito soccorso e portato d’urgenza al Pronto soccorso in codice rosso.

Un esperto nominato dalla Procura stabilirà la dinamica, ma soprattutto se vi siano delle responsabilità, nella tragica caduta dal monopattino che, mercoledì pomeriggio, ha mandato in rianimazione Andrea Giambroni, ricoverato in Rianimazione in condizioni gravissime. Stando ad una prima ricostruzione, il 40enne avrebbe perso l’equilibrio a causa di una buca.

Il fascicolo

Il consulente

La buca

Ma prima che il consulente del pubblico ministero entri in azione, gli agenti della Polizia Locale sono stati incaricati anche di accertare chi abbia realizzato la buca presente nell’asfalto, se fosse regolarmente segnalata e, in ultima analisi, se quel tratto di strada sia stato interessato di recente da opere di manutenzione. Il fascicolo d’indagine è stato aperto contro ignoti, almeno sino a quando non sarà chiaro come il 40enne abbia perso l’equilibrio e se ci siano delle responsabilità.

Le condizioni

Andrea Giambroni, conosciuto in città per la sua attività commerciale “L’orto di papà” in via Sonnino, intanto è sempre ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu. Ha subito un intervento chirurgico ed è sempre in rianimazione: una situazione stazionaria pur nella sua gravità. Ovviamente i medici mantengono la prognosi riservata. Tantissimi i messaggi dei familiari, amici e commercianti – soprattutto della zona tra via Sonnino e via XX Settembre - dove è avvenuto l’incidente, di vicinanza al quarantenne che a breve diventerà papà. La madre Angela Cotza, che vive con il marito a La Palma, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook: «Signore mio, Madre celeste, salvate mio figlio. È così buono e deve vedere la sua bimba che nasce il 16». Poi l’appello: «Chiedo a tutti una preghiera perché al suo risveglio possa abbracciare la sua piccola».

