Inchiesta sul via libera per la strage  

PALERMO. Non dovevano essere nell’impianto, il contratto di subappalto non lo prevedeva. Ma un problema tecnico li ha spinti a scendere nella prima “stanza”, a 3 metri sotto terra, e lì hanno trovato la morte.

Il subappalto

Col passare delle ore gli inquirenti vanno chiarendo la dinamica dell’incidente costato la vita a cinque lavoratori, deceduti mentre lavoravano allo spurgo di un tombino a Casteldaccia: quattro della Quadrifoglio Group e un operaio interinale che collaborava con la squadra. La ditta aveva avuto in subappalto la manutenzione della rete fognaria del centro dalla Tek, che si era aggiudicata l’appalto da Amap, la municipalizzata che gestisce rete idrica e fognaria nel capoluogo e in provincia. Le vittime dal 29 aprile lavoravano allo spurgo di cinque tombini che erano stati coperti con l’asfalto durante dei lavori dell’Anas. Lunedì era in programma lo spurgo del pozzetto vicino alle cantine della Corvo Duca di Salaparuta, ma gli operai non riuscivano a far passare la sonda. Una squadra ha lavorato per trovare l’ostruzione, poi i colleghi hanno dato il cambio e sono scesi in tre. Quando il tappo è saltato i gas li hanno investiti insieme ai due dipendenti della Quadrifoglio e al giovane interinale Giuseppe La Barbera, scesi per aiutarli. Due sono morti, un terzo, Domenico Viola, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo.

Il direttore

A ricostruire la dinamica è stato il direttore dei lavori di Amap, a lungo interrogato dagli inquirenti. L’inchiesta - il fascicolo ipotizza ancora a carico di ignoti il reato di omicidio colposo plurimo - deve approfondire sia l’aspetto dell’assenza di misure di sicurezza (gil operai si sono calati senza mascherine e senza rilevatori di gas) sia i criteri con cui la Quadrifoglio Group ha scelto gli operai da inviare. Nessuno avrebbe avuto particolari specializzazioni nella manutenzione della rete fognaria e, secondo i sindacati, almeno due non avrebbero seguito corsi sulla sicurezza di recente. Gli investigatori, che hanno acquisito una serie di documenti dalla Quadrifoglio, che è sotto sequestro. Sull’autorizzazione agli operai a calarsi nell’impianto. Tutti aspetti su cui verranno sentiti i superstiti e i tecnici di Amap. Oggi intanto Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato uno sciopero di 4 ore dei lavoratori di tutti i settori e uno di otto degli edili per chiedere più sicurezza sul lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA