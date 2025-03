Inchiesta sul suicidio del tiktoker 

Milano. Si indaga sulla morte di Davide Garufi, 21 anni, tiktoker che ha raccontato online il suo percorso alla scoperta della sua identità di genere, morto suicida nel suo appartamento di Sesto San Giovanni mercoledì scorso. I carabinieri stanno vagliando possibili implicazioni di terze persone, anche se al momento non sarebbe emerso ancora alcun dato rilevante, dopo gli insulti apparsi sul profilo social di Garufi. Il giovane, dal 2020, ha pubblicato contenuti ironici e poi ha raccontato una parte molto personale della sua vita, ovvero prima la sua nuova identità transgender con il nome di Alexandra, poi quella nuovamente di Davide, non binario. Sarebbe stato a partire da questo momento che sotto i suoi post sono comparsi commenti spesso con insulti, ora al vaglio degli inquirenti. La morte del ragazzo ha avuto eco sui media e anche fra chi lo conosceva a Sesto San Giovanni. Oggi sulla vicenda è intervenuto il partito Sinistra Italiana che, in un comunicato, ha espresso «dolore e rabbia per la morte di Alex/Davide Garufi» ritenendo sia stato «vittima di bullismo transfobico» e che la sua morte sia «frutto della cultura tradizionale che trova sostegno nei movimenti anti-scelta e nella destra intollerante».

«Bruciamola»

E intanto a Modena si registra il caso di una 13enne bombardata di insulti, offese pesantissime e istigazioni all'odio da parte delle compagne di scuola. «Bruciamola, ha gusti orribili, meglio vederla soffrire dissanguata. Fai schifo, ti odio, fai pena...», scrivevano le compagne di classe su “Helopal”, che dà la possibilità di inviare e ricevere risposte anonime. «Mia figlia - ha detto la madre al Resto del Carlino - ha gusti particolari, si veste in modo diverso, ascolta musica diversa e questo probabilmente ha influito. Ma non è stata accettata dagli altri probabilmente anche per una questione di genere». Quando la ragazzina ha scoperto i messaggi di odio i genitori si sono rivolti agli altri genitori e alla collaboratrice di classe. «Tutti sono stati molto collaborativi e ci hanno supportato ma, subito dopo, ci siamo rivolti alla polizia postale per sporgere denuncia. La denuncia non è andata avanti poiché la polizia ha preferito parlare direttamente ai ragazzi. Ora la situazione è molto migliorata».

